Самую сухую пустыню мира засыпало снегом

Главное: В пустыне Атакама, которая считается самой сухой в мире, выпал снег. Толщина снежного покрова местами достигала 15 сантиметров.

Детали: В самой сухой пустыне мира Атакама выпало немало снега. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, толщина снежного покрова местами достигала 15 сантиметров.

Жители города Эль Сальвадор говорят, такого не видели минимум последние 30 лет. Если снег и выпадал, то только в июне-июле.

Белый покров в конце августа местные воспринимают как чудо. А тем более, что снег очень обильный.

В тему: В 2016 году на севере Сахары выпал снег впервые за 37 лет.