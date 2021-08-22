Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко

Главное: Группа украинских программистов, дизайнеров и историков при помощи современных технологий сумела синтезировать голос поэта, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко. При этом во времена Кобзаря не существовало никаких звукозаписывающих аппаратов.

Детали: Украинские специалисты по случаю 30-й годовщины Независимости Украины сумели реконструировать голос выдающегося отечественного поэта Тараса Шевченко. Как сообщается на официальной странице креативного агентства Tabasco в Facebook, это стало возможным благодаря применению нейросетей и новейших технологий.

В частности, для реализации проекта были использованы антропометрические данные поэта по посмертной маске, а также информация из архивов о внешности, голосе, манере поведения Кобзаря.

В агентстве создали 3D-модель головы поэта и нашли 108 человек, которые соответствовали ее параметрам. При помощи специальных алгоритмов исследователи вычислили уровень схожести каждого кандидата с Шевченко. Из них выбрали 26 наиболее похожих на поэта.

«На основе исследований, которые установили четкую корреляцию между телом, чертами лица и голосом, нейросеть выбрала трех наиболее репрезентативных», — пишут авторы проекта, который длился около года.

В целом в реализации идеи были задействованы более 150 человек. Речь идет как о программистах и дизайнерах, так и об историках и шевченковедах.

Справка: Первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году, то есть через 16 лет после смерти Тараса Шевченко, потому записей его голоса в природе не существует.

В тему: В апреле 2020 года Министерство здравоохранения Украины запустило два приложения на основе нейросети, с помощью которых можно провести самодиагностику на наличие симптомов коронавируса.