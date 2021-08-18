Опубликовано видео с «самыми динамичными в мире гуманоидами»

Главное: Компания Boston Dynamics опубликовала видеоролики, демонстрирующие возможности двуногого робота Atlas. В частности, они способны тренироваться и выполнять гимнастическими упражнениями и элементы паркура

Детали: Американская компания Boston Dynamics представила роботов-гуманоидов «Атлас», которые умеют заниматься паркуром и делать сальто. Как сообщает USA Today, роботы также синхронно вращаются и делают сальто, зеркально отображая друг друга, из-за чего производитель назвал их «самыми динамичными в мире гуманоидами».

Рост робота 1,5 м, масса — 86 кг. У него есть встроенная батарея, RGB-камеры и датчики глубины, а также три встроенных компьютера.

«Мы создаем базовые возможности, которые, по нашему мнению, понадобятся любому полезному роботу, и мы определяем задачи, над которыми будем работать в течение следующих 2-5 лет», — заявил говорит лидер команды разработчиков Скотт Куиндерсма.

Отметим, что Boston Dynamics также опубликовала видео из лаборатории, где показывает, что работам не все удается делать с первой попытки. Так, на обучение двух роботов синхронному паркуру у ученых ушло две недели.

По словам руководителя управления «Атлас» Бенджамина Стивенса, это своего рода хореографическая рутина, как и в случае со скейтбордом или паркуром, когда спортсмен отрабатывает движения десятки-сотни раз, чтобы достичь высокого уровня.

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