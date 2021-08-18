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Видео-Новости > Опубликовано видео с «самыми динамичными в мире гуманоидами»

Опубликовано видео с «самыми динамичными в мире гуманоидами»

Александр Панько
18.08.21 16:28
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Опубликовано видео с «самыми динамичными в мире гуманоидами»

Главное: Компания Boston Dynamics опубликовала видеоролики, демонстрирующие возможности двуногого робота Atlas. В частности, они способны тренироваться и выполнять гимнастическими упражнениями и элементы паркура

Детали: Американская компания Boston Dynamics представила роботов-гуманоидов «Атлас», которые умеют заниматься паркуром и делать сальто. Как сообщает USA Today, роботы также синхронно вращаются и делают сальто, зеркально отображая друг друга, из-за чего производитель назвал их «самыми динамичными в мире гуманоидами».

Рост робота 1,5 м, масса — 86 кг. У него есть встроенная батарея, RGB-камеры и датчики глубины, а также три встроенных компьютера.

«Мы создаем базовые возможности, которые, по нашему мнению, понадобятся любому полезному роботу, и мы определяем задачи, над которыми будем работать в течение следующих 2-5 лет», — заявил говорит лидер команды разработчиков Скотт Куиндерсма.

Отметим, что Boston Dynamics также опубликовала видео из лаборатории, где показывает, что работам не все удается делать с первой попытки. Так, на обучение двух роботов синхронному паркуру у ученых ушло две недели.

По словам руководителя управления «Атлас» Бенджамина Стивенса, это своего рода хореографическая рутина, как и в случае со скейтбордом или паркуром, когда спортсмен отрабатывает движения десятки-сотни раз, чтобы достичь высокого уровня.

В тему: Летом 2010 года японские ученые разработали первый в мире прототип искусственного разума. Синтетический интеллект способен обрабатывать гигантское количество информации.

В сентябре 2015 года ученые из американского Сиэтла создали систему искусственного интеллекта, которая способна решать задачи по геометрии из SAT Reasoning Test — стандартизованного теста для приема в высшие учебные заведения США.

9 марта 2016 года искусственный интеллект впервые победил чемпиона по игре в го.

В декабре того же года исследователи из университета Торонто разработали систему искусственного интеллекта, способную после соответствующего обучения самостоятельно написать песню на основе данных анализа загруженного ей изображения. Эта нейронная сеть уже написала новогоднюю песню после того, как ей был «скормлен» снимок наряженной новогодней елки.

7 июля 2017 года директор по развитию сайта поиска работы Work.ua Сергей Марченко заявил, что в Украине 28% работодателей согласились бы в будущем заменить своих сотрудников роботами.

13 октября того же года робот впервые выступил на заседании ООН. Гуманоид по имени София пообщался с заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте.

В конце 2020 года власти Ирана заявили, что ведущий физик-ядерщик страны Мухсин Фахризаде был убит в том числе при помощи искусственного интеллекта.

Тогда же ученые Университета Саншайн-Коста в Австралии выяснили, что высокоразвитый искусственный интеллект способен уничтожить человечество или нанести ему катастрофический ущерб даже без злого умысла.

В начале 2021 года в одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая поссорились два робота-ассистента. При этом, судя по видео, они вели себя совсем как люди.

Тэги: США, наука, робот, гимнастика, паркур, технологии, Boston Dynamics

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