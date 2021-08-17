В Сети появилось новое видео по делу о смерти мэра Кривого Рога

Главное: В деле о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова появилось новое видео. Оно снято камерами наблюдения изнутри комнаты, в которой произошла трагедия.

Детали: В Сети появилось новое видео, на котором зафиксирован момент самоубийства городского головы Кривого Рога Константина Павлова. На кадрах, опубликованных на канале Demonkr в Telegram, можно видеть, как он сидит, а потом стреляет себе в грудь и валится на пол.

Как сообщает «Главред», в последние минуты жизни Павлов вел переписку в мессенджере Telegram, но стер все сообщения. Теперь правоохранители пытаются установить, кем был его собеседник.

В тему: В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов.

Тогда же появились фото и видео с места преступления, на которых пользователи интернета рассмотрели странные несовпадения.

На данный момент следствие рассматривает четыре версии случившегося.