Двое полицейских среди бела дня устроили мордобой в Белой Церкви

Главное: Два полицейских устроили публичную потасовку у патрульной машины на Киевщине.

Детали: В Белой Церкви Киевской области конфликт между двумя полицейскими перерос в драку. Как сообщает zbroya.info, на видео, снятом очевидцами, можно видеть, как один из правоохранителей сцепился с другим прямо у патрульного автомобиля.

Впоследствии в конфликт вмешались коллеги и попытались их унять.

Как сообщили в департаменте коммуникаций Национальной полиции, по данному факту уже начато служебное расследование. «Полиция охраны осуждает позорное поведение сотрудников. По данному факту назначено служебное расследование, и их действиям будет дана оценка. Среди личного состава полиции охраны также будут проведены профилактические беседы», — говорится в заявлении.

В тему: В сентябре 2019 г в столичном поселке Пуща-Водица произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками органов правопорядка.