Месси официально представили в Париже – аргентинец взял себе необычный номер

Главное: Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Контракт подписан на два года.

Детали: 34-летний аргентинец Лионель Месси официально перешел в ПСЖ. Контракт с ним подписан на два года, при этом существует опция его продления на третий сезон.

В Париже уже состоялась презентация футболиста.

Лионель Месси сказал: «Я рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб».

Он добавил: «Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в «Парк де Пренс».

Отметим, что спортсмен взял себе необычный 30-й игровой номер.

В тему: Стала известна зарплата Месси в Париже.