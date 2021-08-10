Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих

Главное: На предприятии в Мариуполе произошла авария. Пострадали пятеро рабочих.

Детали: В минувший понедельник, 9 августа, на аглофабрике ПАО «ММК имени Ильича» в Мариуполе произошло ЧП. О нем сообщает прокуратура Донецкой области.

Известно, что пострадали пятеро рабочих – они получили термические ожоги. Людей доставили в ожоговое отделение городской больницы.

Выяснилось следующее: «При выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломератной машины. В результате аварии получили повреждения рабочие, находившиеся рядом: заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера».

Уже начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

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