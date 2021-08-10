Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео

Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео

Автор: «Фраза»
10.08.21 14:59
736
Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео

Главное: В Харьковской области полицейские, приехавшие на вызов о хулиганстве, были вынуждены вступить в схватку с неадекватным голым местным жителем.

Детали: 9 августа жители Волчанского района Харьковской области пожаловались в полицию на нарушение общественного порядка. Как сообщает Страна.ua, прибыв на место, правоохранители столкнулись с неадекватным обнаженным мужчиной.

Как видно на видео, опубликованном на канале издания в Telegram, злоумышленник оказал сопротивление полицейским, один из которых безуспешно применил против хулигана газовый баллончик и вынужден был отступить. Отбегая, он споткнулся, и получил пинок от нарушителя порядка.

Отметим, что видео обрывается на моменте, когда хулиган скрылся в кустах. Чем закончилась эта история, неизвестно.

В тему: 1 марта 2020 года сотрудники правоохранительных органов Черноморска Одесской области задержали голого мужчину, вооруженного ножом. По словам очевидцев, скорее всего мужчина находился под воздействием наркотиков.

Тэги: Харьковская область, криминал, Национальная полиция Украины, курьезы, новости Украины, Волчанский район

Комментарии

Статьи

10.08.21 09:43

Растут доходы нашей нищеты. Продолжение темы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта
06.08.21 16:01

Кто-то достал из широких штанин: что делать в случае утраты паспорта

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конверте
10.08.21 16:52

Епископ УПЦ рассказал, как Крестный ход объединил украинский народ
10.08.21 16:30

Митрополит Антоний объяснил смысл крестных ходов
10.08.21 16:17

ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
10.08.21 16:10

Митрополит Антоний считает, что в мире создается «неоправославие», чуждое учению Церкви
10.08.21 16:03

Стала известна зарплата Месси в Париже
10.08.21 15:57

Вслед за бензином в Украине новый рекорд установила цена на газ
10.08.21 15:55

Стал известен средний вес и рост жителей Украины
10.08.21 14:49

Стало известно, как повлияет глобальное потепление на погоду в Украине
10.08.21 14:30

На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конверте
10.08.21 13:31

50 километров в одних трусах: Чаус рассказал, как ему удалось выжить
10.08.21 12:29

Стало известно, как будут учиться украинские дети с 1 сентября
10.08.21 09:47

Коронавирус в Украине: 781 заболевший и 24 погибших
09.08.21 19:00

Главные новости за 9 августа 2021 года
09.08.21 17:09

Стало известно, сколько граждан родилось в Украине за годы независимости
09.08.21 13:48

В Украине не оказалось богачей
09.08.21 08:49

Коронавирус в Украине: 300 заболевших и пятеро погибших
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 20:59

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
06.08.21 19:35

Названа цена билета в космос для туристов
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
04.08.21 15:20

Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви
07.08.21 13:09

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное
06.08.21 16:38

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов
Фото и Видео
ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео
Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео
В центре Киева произошло кое-что возмутительное
В центре Киева произошло кое-что возмутительное
На Виннитчине фермер запер разнорабочего в сушилке, оставив его в жару без воды и еды
На Виннитчине фермер запер разнорабочего в сушилке, оставив его в жару без воды и еды
В Киеве цыганские дети остановили поезд, чтобы забросать его камнями
В Киеве цыганские дети остановили поезд, чтобы забросать его камнями
Появилось видео, как сломался Тауэрский мост
Появилось видео, как сломался Тауэрский мост
В Киеве автомобиль на полном ходу сбил ребенка, идущего по пешеходному переходу
В Киеве автомобиль на полном ходу сбил ребенка, идущего по пешеходному переходу
Секс нетрезвой пары в одном из парков Киева попал на видео
Секс нетрезвой пары в одном из парков Киева попал на видео
Опубликовано видео пожара на гигантской свалке возле Белграда
Опубликовано видео пожара на гигантской свалке возле Белграда
На популярном запорожском курорте кто-то разрисовал автомобили с российскими номерами
На популярном запорожском курорте кто-то разрисовал автомобили с российскими номерами
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.