Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео

Главное: В Харьковской области полицейские, приехавшие на вызов о хулиганстве, были вынуждены вступить в схватку с неадекватным голым местным жителем.

Детали: 9 августа жители Волчанского района Харьковской области пожаловались в полицию на нарушение общественного порядка. Как сообщает Страна.ua, прибыв на место, правоохранители столкнулись с неадекватным обнаженным мужчиной.

Как видно на видео, опубликованном на канале издания в Telegram, злоумышленник оказал сопротивление полицейским, один из которых безуспешно применил против хулигана газовый баллончик и вынужден был отступить. Отбегая, он споткнулся, и получил пинок от нарушителя порядка.

Отметим, что видео обрывается на моменте, когда хулиган скрылся в кустах. Чем закончилась эта история, неизвестно.

В тему: 1 марта 2020 года сотрудники правоохранительных органов Черноморска Одесской области задержали голого мужчину, вооруженного ножом. По словам очевидцев, скорее всего мужчина находился под воздействием наркотиков.