На Виннитчине фермер запер разнорабочего в сушилке, оставив его в жару без воды и еды

Главное: В Винницкой области местный фермер закрыл своего рабочего в металлической сушилке для фруктов из-за того, что тот ненадлежащим, по его мнению, образом отремонтировал трактор.

Детали: В с. Вербовка Погребищенской территориальной общины Винницкой области фермер на сутки лишил свободы своего рабочего. Как сообщает Отдел коммуникации областной полиции, 43-летний заложник без еды и воды в жару просидел в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища и была с внешней стороны засыпана зерном.

Так как помещение было полностью заполнено металлическими полками для сушки фруктов, человек мог там находиться только в сидячем положении. Его просьбы о помощи услышала местная жительница и сообщила в полицию.

Правоохранители освободили заложника, расчистив лопатами от зерна проход.

Он рассказал, что неофициально работал разнорабочим у местного предпринимателя. И тот якобы решил таким образом наказать его за плохую работу. Никаких средств за выполнение своих работ в фермерском хозяйстве пострадавший не получил.

58-летнего предпринимателю объявлено о подозрении в совершении преступления по статье о «незаконном лишении свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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