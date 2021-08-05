Суровое видео с российскими детьми потрясло интернет

Главное: В Санкт-Петербурге дети катались на качелях на фоне пожара. Необычное видео стало вирусным.

Детали: В российском Санкт-Петербурге сняли суровое видео, которое потрясло интернет. Тут дети спокойно играли на качелях на фоне пожара, который вспыхнул в соседнем заброшенном доме.

Известно, что инцидент случился в минувшую среду по адресу проспект Стачек, 172 – в здании загорелся мусор, площадь ЧП составила тридцать квадратных метров.

Никто не пострадал.

В сети же обсуждают невозмутимость детей.

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