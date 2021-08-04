На Олимпиаде в Токио легкоатлет из Бельгии прыгнул в длину головой вперед

Главное: Бельгийский легкоатлет неудачно прыгнул в длину на Олимпиаде-2020. Из-за внезапной травмы ноги он не смог правильно оттолкнуться и полетел головой вперед.

Детали: Прыгун в длину из Бельгии Томас ван дер Платцен во время разбега на Олимпийских играх в Токио повредил ногу и не сумел вовремя остановиться. Как сообщает «Сегодня», в результате он совершил прыжок головой вперед.

Сразу после приземления бельгиец начал корчиться от боли. К нему быстро поспешили организаторы и увезли атлета со стадиона на инвалидной коляске.

Как сообщает hln.be, ван дер Платцен получил травму подколенного сухожилия. И на этом Олимпийские игры для него закончились.

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