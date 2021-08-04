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Видео-Новости > Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался

Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался

Агата Кловская
04.08.21 11:03
823
Появилось видео, как в здание правительства ворвался мужчина с гранатой. Он уже сдался

Главное: В здание Кабинета министров ворвался мужчина с гранатой. Он говорит, что взорвет ее.

Детали: Утром среды, 4 августа, в Киеве произошло громкое ЧП. В здание Кабинета министров ворвался мужчина с гранатой, который заявляет, что взорвет ее.

Уже опубликовано видео с места инцидента.

По неофициальной информации мужчина является ветераном АТО и инвалидом.

Он, среди прочего, заявил, что «живым отсюда не уйдет».

Мужчина добавил, что это «захват здания» и попросил «убрать людей».

Возле Кабинета министров уже появился спецназ. 

По последним данным мужчина уже сдался правоохранителям после переговоров.

 
Как прошло задержание:
 

В тему: Неизвестный предмет взорвался в руках у 43-летнего киевлянина.

Тэги: Киев, общество, граната, политика, ЧП, новости Украины

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