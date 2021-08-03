В США стрельба у Пентагона. Здание заблокировано

Главное: Американские власти полностью заблокировали доступ к зданию Пентагона из-за сообщений о стрельбе. По данным СМИ, на данный момент известно об одной жертве и нескольких пострадавших.

Детали: 3 августа здание Министерства обороны США закрыли из-за стрельбы, которая произошла за пределами здания. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, это произошло на автобусной платформе, которая является частью транзитного центра Пентагона которым обычно пользуются рядовые сотрудники американского военного ведомства.

По неофициальным данным, погиб один человек, несколько раненых.

Сотрудникам Пентагона приказано не покидать здание.

По словам пресс-секретаря Агентства по защите сил Пентагона Криса Леймана, на данный момент место происшествия представляет опасность для окружающих, поэтому прохожим стоит обходить этот район.

Кроме того, приказ не останавливаться у Пентагона получили поезда метро.

«Обозреватель» опубликовал видео с места событий.

В тему: 7 июля 2021 года группа вооруженных неизвестных лиц застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в собственной резиденции в Порт-о-Пренс.