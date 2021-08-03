В Харькове на ходу загорелся трамвай с пассажирами

Главное: В центре Харькова произошло ЧП: там прямо на ходу загорелся трамвай. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание.

Детали: В центре Харькова прямо во время движения загорелся трамвай с пассажирами внутри. Огонь под вагоном, как выяснилось впоследствии, горели провода. Сначала водитель самостоятельно пытался сбить огонь, но напрасно. На место вызвали спасателей. За полчаса пожар потушили.

Никто из пассажиров не пострадал. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

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