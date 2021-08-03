В Запорожье сотрудница рынка плевала на овощи, пытаясь придать им «товарный вид»

Главное: На одном из рынков Запорожья произошел довольно странный случай, который попал на видео. В ролике видно, как продавщица набирает воду в рот и плюет на огурцы.

Детали: Продавщица рынка в Запорожье, чтобы придать «товарный вид» овощам, плевала на них водой. Об этом сообщили в Telegram-канале Днепр Оперативный.

Инцидент сняли на видео. В ролике видно, как женщина набирает воду в рот и плюет на огурцы.

Пользователей Сети возмутили такие действия продавщицы. Как отметили люди в комментариях, теперь они будут еще тщательнее мыть овощи.

В тему: В одном из магазинов Днепра продавщица залезла на продуктовую полку в грязных сапогах.