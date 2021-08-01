Власти ОАЭ придумали оригинальный способ борьбы с засухой и жарой

Главное: В Дубае, который считается одним из самых засушливых городов мира, начали вызывать осадки при помощи дронов.

Детали: Национальный центр метеорологии Объединенных арабских эмиратов в сотрудничестве с Университетом Рединга в Великобритании разработал технологию искусственного стимулирования осадков. Как сообщает Business Insider, для этого используются дроны, которые стреляют в облака лазерными лучами.

Таким образом они электризуют воздух, собирая капли воды, которые, укрупняясь, выпадают на землю в виде осадков.

В подтверждение действенности метода местная метеослужба опубликовала на своей странице в Instagram видео с проливными дождями на улицах Дубая.

В целом технология создания дождя в Дубае не сильно отличается от традиционного засева облаков различными реагентами для укрупнения капель воды.

По данным Forbes, за последние несколько лет ОАЭ инвестировали около $15 млн в проекты, связанные с искусственным стимулированием осадков. В большинстве этих проектов использовались традиционные методы засева облаков.

Теперь же критики беспилотных технологий опасаются, что они могут непреднамеренно вызвать массовые наводнения. Они также обеспокоены присвоением такой технологии.

Инновационные исследования преодоления экстремальных последствий климатического кризиса проводятся также в США. В частности, миллиардер Билл Гейтс поддерживает разработку технологии затемнения солнечного света, которая может помочь достичь глобального охлаждающего эффекта за счет отражения солнечных лучей от атмосферы планеты.

Справка: Дубай считается одним из самых засушливых городов мира. В среднем здесь выпадает около 10 см осадков в год. Это затрудняет ведение сельского хозяйства и вынуждает страну импортировать более 80% продуктов питания. Кроме того, из-за этого в стране фиксируются крайне высокие температуры. Так, 6 июня воздух в городе нагрелся до 51 градуса по Цельсию.