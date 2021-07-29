Одно из российских сел засыпало валунами

Главное: В Дагестане произошел сильный камнепад. Появилось видео его последствий.
Детали: В российском Дагестане произошло ЧП. Тут случился мощный камнепад, который сопровождался селевым потоком.
Катаклизм спровоцировали сильные дожди.
Известно, что основательно засыпало село Агвали – тут были разрушены многие здания и два моста.
Также размыло дороги, из-за чего поселки Сантлада, Хварши и Хонох были отрезаны от цивилизации.
О погибших и пострадавших официально не сообщается.
В тему: Опубликовано видео с места крушения туристического автобуса в России.