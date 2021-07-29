Одно из российских сел засыпало валунами

Главное: В Дагестане произошел сильный камнепад. Появилось видео его последствий.

Детали: В российском Дагестане произошло ЧП. Тут случился мощный камнепад, который сопровождался селевым потоком.

Катаклизм спровоцировали сильные дожди.

Известно, что основательно засыпало село Агвали – тут были разрушены многие здания и два моста.

Также размыло дороги, из-за чего поселки Сантлада, Хварши и Хонох были отрезаны от цивилизации.

О погибших и пострадавших официально не сообщается.

В тему: Опубликовано видео с места крушения туристического автобуса в России.