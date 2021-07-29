Тихановская пожалела, что уехала из Беларуси

Главное: Светлана Тихановская дала резонансное интервью. Она пожалела о своем отъезде из Беларуси.

Детали: Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская дала резонансное интервью RTVI. Она сделала громкое заявление, сообщив, что жалеет о своем отъезде из страны.

Среди прочего она поведала: «Хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка, были сделаны ошибки».

Политик добавила: «Мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент».

Также Светлана Тихановская сказала: «У нас не было никаких структуры. У нас не было какого-то понятного чёткого плана действий. Это же все вышло хаотично, это все вышло от сердца, от той боли, которую режим причинил после девятого августа. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно».

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