В Харькове умерла легендарная слониха Тэнди

Главное: Слониха Тэнди умерла в Харькове. Животному было 23 года.

Детали: В Харьковском зоопарке скончалась знаменитая слониха Тэнди. Ей было 23 года.

Об этом сообщили в зоопарке.

Там напомнили, что животное привезли из Одессы в двухлетнем возрасте.

Тогда у нее выявили проблемы со здоровьем.

Информируется: «Со временем, когда слоненок начал набирать вес, киперы заметили проблемы с задними ногами. Тэнди ковыляла, неправильно ставила стопу, что привело к искривлению ног и системным изменениям, которые не позволяли нормально двигаться».

Слонихе поставили диагноз «дисплазия коленных суставов», причиной заболевания стал генетический фактор – от болезни страдал ее отец слон Тарун.

Животному назначили терапию, а западные специалисты даже предложили применить эвтаназию.

Отмечается, что лечение давало временный эффект.

Сообщается, что в последнее время состояние Тэнди резко ухудшилось.

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