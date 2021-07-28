В центре Николаева со стрельбой подрались подростки

Главное: В Николаеве произошла драка. Участвовали в ней подростки.

Детали: В центре Николаева произошло ЧП. На перекрестке улиц Спасской и Соборной со стрельбой подрались подростки.

Как пишут «Новости N», дебоширам было по 14-16 лет. Всего сцепились около десяти несовершеннолетних.

Отмечается, что один из дерущихся получил ранение, но медицинская помощь ему не потребовалась.

Информируется следующее: «Конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. Словесное противостояние быстро переросло в физическое».

Сообщается также: «Кнфликтующие стороны перешли в более укромное место, за киосками на ул. Спасской. В ходе разгоревшейся драки один из ее участников достал пистолет и выстрелил».

Сейчас проходит следствие.

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