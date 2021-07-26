В Сети появились видео сильнейшего потопа на востоке Лондона

Главное: Сильный ливень затопил две больницы, ряд дорог и станций метрополитена в Лондоне.

Детали: На востоке Лондона в результате ливня затопило больницы Whipps Cross и госпиталь Newham. Как сообщает ВВС, из первого медучреждения в итоге пришлось эвакуировать 100 пациентов.

Больше всего осадков выпало в Сент-Джеймс Парке — 41,6 мм. Сильные осадки вызвали затопление дорог, домов и станций метрополитена.

Лондонская пожарная служба сообщила, что получила более 1000 звонков, связанных с подтоплением.

Остаются перекрытыми ряд автодорог. В частности, туннель Блекволл, автомагистраль А12 и части Северного кольцевого шоссе.

Кроме того, ограничен вход на 9 станций метрополитена.

Местные СМИ и очевидцы публикуют в соцсетях видео стихии.

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