Пылевая буря спровоцировала жуткое ДТП в США

Главное: В США произошло крупное ДТП, в котором погибли семь человек. Причиной стала пылевая буря.
Детали: В американской Юте произошло страшное ДТП, которое спровоцировала пылевая буря. В аварии погибли как минимум семь человек.
Также есть пострадавшие – их госпитализировали.
Местные СМИ сообщают, что инцидент случился недалеко от города Кенош.
Информируется, что поднятая мощным ветром пыль ухудшила видимость на дороге, из-за чего тут столкнулись два десятка автомобилей.
В результате ЧП движение по трассе было заблокировано.
В тему: В Египте столкнулись два поезда.