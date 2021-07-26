В небе над Норвегией взорвался гигантский метеорит, – СМИ

Главное: В Сети появилось видео взрыва метеорита в небе над Норвегией. По данным СМИ, речь идет об очень редком и большом небесном теле.

Детали: В небе над Норвегией взорвался метеорит гигантских размеров. Как видно на видео, опубликованных на канале «Подъем» в Telegram, он ярко осветил ночное небо, после чего исчез.

При этом в какой-то момент визуально он стал по размерам больше Луны.

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителя норвежской метеоритной сети наблюдений, это редкий и очень большой метеорит. В настоящий момент неизвестно место его падения, а также материал, из которого он состоит.

Его обломки, возможно, находятся вблизи города Осло.

Отметим, что данная информация пока не подтверждена специалистами.

В тему: 15 февраля 2013 года утром над территорией Уральского федерального округа произошло разрушение метеорита, который частично сгорел в нижних слоях атмосферы.

В результате взрыва были в городе были зафиксированы множественные разрушения: повреждения получили 3,724 тысячи жилых дома, 671 образовательное учреждение, 11 социально-значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивно-оздоровительного комплекса, пострадали около 1147 человек.

В ночь на 19 мая 2020 года в Сибири упал еще один метеорит.

В ноябре того же года в провинции Аккар, расположенной на севере Ливана, местные жители стали свидетелями падения метеорита вблизи населенного пункта Аль-Талиль. Как сообщает Libnanews, небесное тело приземлилось прямо на плантации, вызвав серьезный пожар.

В ночь на 1 марта 2021 года в небе над Великобританией пролетел крупный метеорит.