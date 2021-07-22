На популярный украинский курорт налетел мощный торнадо

Главное: На популярные курорты Азовского моря пришла непогода. Возле Кирилловки даже появился смерч.

Детали: Над Азовским морем возле Кирилловки появился смерч. Над азовским курортом проходит шторм с градом и шквальным ветром. Об этом сообщает Inform ZP.UA.

Небо на курорте затянуло серыми грозовыми тучами, а среди них виднелось торнадо.

Сегодня на азовских курортах, в Кирилловке и Бердянске, весь день продержится неблагоприятная погода.

В акватории Азовского моря вблизи Кирилловки сейчас грозы с молниями.

В тему: В курортном городке Кирилловка на пляже произошла трагедия. Работник аттракциона надувал лодку, когда получил разряд током.