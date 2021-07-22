Во время ливня по улицам Одессы плавало тело полураздетого мужчины

Главное: Одессу накрыл аномальный ливень, в результате чего вода смывала на улицах все на своем пути. Одним из таких «смытых» в море предметов стало тело неизвестного мужчины.

Детали: Ночью Одессу накрыла непогода. В результате улицы города затопило водой, а течение смывало все на своем пути.

В телеграмм-канале Одесса INFO опубликовали кадры, на которых видно, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.

«Тело мужчины ночью унесло течением в море в Аркадии, возле ресторана „Ассоль“», — подписали видео авторы.

Личность мужчины, тело которого в море отнесло течение, пока не установлена.

В тему: На Одессу обрушилась непогода. Город подтопило.