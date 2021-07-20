Усиление для «Динамо»? В Киев прибыл венесуэльский форвард

Главное: В Киев для подписания контракта с «Динамо» прибыл венесуэльский форвард Эрик Рамирес. Трансфер 22-летнего форварда обойдется киевлянам в 1,8 млн евро.

Детали: Киевское «Динамо» близко к подписанию венесуэльского нападающего словацкого клуба «ДАК» Эрика Рамиреса. По имеющейся информации, игрок уже прилетел в Киев, где пройдет углубленный медосмотр.

Если все пройдет гладко, трансфер 22-летнего форварда обойдется киевлянам в 1,8 млн евро.

Ранее Рамирес был близок к переходу в «Рубин», который был готов заплатить за него около 3 млн евро. Но этот переход сорвался в самый последний момент. Также игрок входил в сферу донецкого «Шахтера».

В минувшем сезоне Рамирес провел 35 матчей во всех турнирах за ДАК, в которых забил 17 мячей и сделал восемь результативных передач.

В тему: В нынешнее летнее трансферное окно «Динамо» уже оформило два трансфера. Первым новичком киевлян стал Денис Антюх, в вторым — Илья Шкурин.