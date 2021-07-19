Во время шторма столичные коммунальщики решили... полить клумбы

Главное: Сегодня, 19 июля, во время сильнейшего шторма, который накрыл Киев, коммунальщики не придумали ничего лучше, как полить клумбы. Специально для этого на место подогнали спецтранспорт с водой.

Детали: В Киеве заметили коммунальщика, который поливал клумбу во время шторма. Видео инцидента выложили в Telegram-канале «Киев оперативный».

На записи видно, что, несмотря на непогоду в столице, сотрудник коммунальной службы поливал с разбрызгивателя клумбу. Специально для этого на место подогнали спецтранспорт с водой.

«Кстати, самое время клумбу на Милютенко поливать», — говорится в комментарии к видео.

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Стало известно о последствиях налетевшей непогоды.