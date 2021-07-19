Опубликовано видео ДТП в Днепре, в котором погибли две женщины

Главное: Смертельное ДТП произошло в Днепре. Погибли женщины.

Детали: Утром понедельника, 19 июля, в Днепре произошло смертельное ДТП. О нем рассказали в полиции.

Сообщается, что жертвами аварии стали две женщины.

Информируется, что на круге под Мерефо-Херсонским мостом на улице Сичеславская Набережная Mitsubishi Lancer влетел в стену.

По предварительным данным женщина-водитель не справилась с управлением.

В результате столкновения она и ее пассажирка погибли.

Появилось видео момента ЧП:

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