Опубликовано видео ДТП в Днепре, в котором погибли две женщины

Главное: Смертельное ДТП произошло в Днепре. Погибли женщины.
Детали: Утром понедельника, 19 июля, в Днепре произошло смертельное ДТП. О нем рассказали в полиции.
Сообщается, что жертвами аварии стали две женщины.
Информируется, что на круге под Мерефо-Херсонским мостом на улице Сичеславская Набережная Mitsubishi Lancer влетел в стену.
По предварительным данным женщина-водитель не справилась с управлением.
В результате столкновения она и ее пассажирка погибли.
Появилось видео момента ЧП:
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