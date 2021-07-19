Появилось видео большого пожара в Киеве

Главное: В Киеве горят склады. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Утром понедельника, 19 июля, в Киеве на улице Академика Заболотного (Голосеевский район) произошел большой пожар. О нем сообщили в ГСЧС.

Как стало известно, в районе табачной фабрики за АЗС «Амик» вспыхнули склады.

Площадь ЧП оценивается в 1 200 квадратных метров.

Огонь уничтожил фасадную стену строения, существует угроза дальнейшего разрушения кровли.

По предварительным данным никто не пострадал.

Причина случившегося сейчас уточняется.

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