Появилось видео большого пожара в Киеве

Главное: В Киеве горят склады. Появилось видео с места ЧП.
Детали: Утром понедельника, 19 июля, в Киеве на улице Академика Заболотного (Голосеевский район) произошел большой пожар. О нем сообщили в ГСЧС.
Как стало известно, в районе табачной фабрики за АЗС «Амик» вспыхнули склады.
Площадь ЧП оценивается в 1 200 квадратных метров.
Огонь уничтожил фасадную стену строения, существует угроза дальнейшего разрушения кровли.
По предварительным данным никто не пострадал.
Причина случившегося сейчас уточняется.
В тему: Опубликовано видео гигантского пожара на кроличьей ферме в Киевской области.