В Сумах вводят комендантский час для детей до 16 лет

Главное: В Сумах детям до 16 лет запретили находиться в общественных местах после 22:00. В противном случае их родителей будут штрафовать.

Детали: Сумской горсовет ввел комендантский час для детей и подростков — теперь им запрещено находиться вне дома с 22:00 до 06:00 без присутствия одного из родителей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета в четверг, 15 июля, передает ТСН.

«Запрещается пребывание в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной громады детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 06:00 без присутствия одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность», — сказано в сообщении.

Как утверждают местные власти, решение продиктовано профилактикой правонарушений среди детей и молодежи, предупреждением криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города, совершения противоправных действий детьми, распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечения их в пьянство.

Владельцы развлекательных учреждений или заведений общепита и уполномоченные ими лица в ночные часы могут требовать у посетителей документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

«Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах вечером и ночью без сопровождения взрослых», — заявил мэр Александр Лысенко.

За выполнением ограничений будут следить Управление образования и науки горсовета, Центр социальных служб, городской отдел торговли, быта и защиты прав потребителей, а также полиция — они должны обеспечить проведение совместных рейдов раз в квартал. В случае выявления нарушений, родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности.

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