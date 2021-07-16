Киевлянам показали свежее видео строительства метро на Виноградарь

Главное: Строительство метро на Виноградарь продолжается. Появилось видео с объекта, где идут работы.

Детали: «Киевметрострой» показал свежее видео строительства метро на Виноградарь. Там рассказали, как проходят работы.

Киевлянам поведали, что сейчас подходит к завершению этап по возведение правого тоннеля – он соединит прокладываемую станцию «​​Мостицкая» и «Сырец».

Уточняется, что тунелепроходческому щиту «Галина» нужно преодолеть еще 140 метров.

Сообщается, что после этого щит демонтируют и перевезут на стройплощадку №214 для прохождения левого перегонного тоннеля.

Также стало известно, что на открытых участках ветки (строительные площадки №212 и №215) продолжаются работы по перекладке инженерных сетей (электричество, канализация, водопровод и т.д.).

Строители говорят: «Идет обустройство стены в грунте, разработка котлованов и вывоз грунтов, другие сопроводительные строительные работы. Все выполняется согласно договору, проектно-сметной документации и по плану-графику».

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