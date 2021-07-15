Известная украинская телеведущая попала в ДТП в Киеве

Главное: Телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП в Киеве. Появилось видео с места аварии.
Детали: Минувшей ночью в Киеве произошло резонансное ДТП. Об этом сообщают «Новини.LIVE».
Информируется, что на улице Набережно-Рыбальской в аварию попала телеведущая Соломия Витвицкая.
Тут автомобиль Chevrolet врезался в самосвал.
Известно, что пострадали две женщины, одна из которых – Соломия Витвицкая, которая работает ведущей ТСН. Их госпитализировали.
Сама ведущая была на заднем пассажирском сидении – она ударилась головой. Ее здоровью ничего не угрожает.
Подруга же ее получила перелом ноги.
Также сообщается, что «в ДТП был третий участник – курьер на мопеде, гражданин Индии».
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