Аномальные дожди в Германии: без вести пропали десятки людей

Главное: На Германию обрушился циклон. Без вести пропали около тридцати человек.
Детали: На Германию обрушился циклон Бернд. О его последствиях поведали местные власти.
Сообщается, что пропавшими без вести числятся около тридцати человек.
Сильные ливни привели к подтоплению улиц и домов, спровоцировав многочисленные оползни.
В некоторых районах прошла эвакуация жителей.
Сейчас спасатели проводят розыскные работы, пытаясь справиться с последствиями непогоды.
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