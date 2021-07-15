Аномальные дожди в Германии: без вести пропали десятки людей

Главное: На Германию обрушился циклон. Без вести пропали около тридцати человек.

Детали: На Германию обрушился циклон Бернд. О его последствиях поведали местные власти.

Сообщается, что пропавшими без вести числятся около тридцати человек.

Сильные ливни привели к подтоплению улиц и домов, спровоцировав многочисленные оползни.

В некоторых районах прошла эвакуация жителей.

Сейчас спасатели проводят розыскные работы, пытаясь справиться с последствиями непогоды.

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