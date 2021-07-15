Ночью в Харькове произошел грандиозный пожар

Главное: Большой пожар произошел ночью в Харькове. Горел склад древесины.

Детали: В ночь на четверг, 15 июля, в Харькове произошел большой пожар. О нем сообщили в ГСЧС.

Как стало известно, на улице Киргизская горел склад древесины частного предприятия.

Информируется, что площадь огня составила 750 квадратных метров, так как пламя быстро распространяясь по горючим материалам. Тут горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании.

Спасатели говорят: «К месту вызова по повышенному номеру сложности было направлено десять отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд».

На месте ЧП спасли оператора электроподстанции 1958 года рождения.

Отмечается, что удалось предотвратить распространение пожара на электроподстанцию, складское помещение площадью по хранению сырья для изготовления древесностружечной плиты, два железнодорожных грузовых вагона с сырьем (по шестьдесят тонн в каждом) и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

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