Опубликовано видео с места обрушения исторического здания в Одессе

Главное: В Одессе случилось обрушения карниза дома 19 века. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Утром среды, 14 июля, в Одессе на Соборной площади, 4 произошло ЧП. О нем сообщает «Думска».

Как стало известно, тут случилось обрушения карниза исторического здания.

Информируется, что пострадал дом итальянца Септимия Францевича Вернетты, который был построен в 1873-1874 годах.

Сообщается, что упавшие камни порвали электропровода и повредили вывески находящихся в здании заведений.

Площадь обрушения составила десять квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал.

Данное здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

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