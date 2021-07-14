Опубликовано видео с места обрушения исторического здания в Одессе

Главное: В Одессе случилось обрушения карниза дома 19 века. Появилось видео с места ЧП.
Детали: Утром среды, 14 июля, в Одессе на Соборной площади, 4 произошло ЧП. О нем сообщает «Думска».
Как стало известно, тут случилось обрушения карниза исторического здания.
Информируется, что пострадал дом итальянца Септимия Францевича Вернетты, который был построен в 1873-1874 годах.
Сообщается, что упавшие камни порвали электропровода и повредили вывески находящихся в здании заведений.
Площадь обрушения составила десять квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал.
Данное здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.
В тему: На одесском пляже отдыхающие загорали рядом с трупом.