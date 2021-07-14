В Житомирской области девочку обвинили в убийстве мальчика

Главное: В Житомирской области убили 14-летнего парня. Подозревают 15-летнюю девушку.

Детали: Страшное преступление потрясло Житомирскую область. Произошло оно в селе Шатрище.

Как сообщила полиция, 15-летнюю девочку тут подозревают в убийстве 14-летнего мальчика – его труп был обнаружен накануне.

На теле парня обнаружили ножевые ранения в грудь и шею.

Правоохранители говорят: «В ходе первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы села Шатрище».

Информируется: «Предварительно установлено, что накануне вечером они встретились в заброшенном здании, где случился конфликт».

Копы отмечают, что подозреваемая «несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства будут установлены в ходе дальнейшего расследования».

Уточняется, что во время следственных действий с места происшествия и со двора подозреваемого полиция изъяла доказательства ее причастности к совершению преступления.

Сообщается, что «в последнее время у нее с погибшим юношей были неприязненные отношения».

Теперь девочка может получить до пятнадцати лет лишения свободы.

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