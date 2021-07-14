Появилось видео с места обрушения отеля в Китае – погибло немало людей

Главное: В Китае произошло обрушение отеля. Есть погибшие.

Детали: Накануне в китайском городе Сучжоу произошла трагедия. Тут обрушился отель Siji Kaiyuan.

Известно, что погибли семнадцать человек.

Спасательная операция уже завершена. Из-под завалов вытащили двадцать три человека.

Известно, что среди пострадавших – пять детей.

Уточняется, что большинство погибших были постояльцами заведения.

Отель был рассчитан на 54 номера и занимал три этажа. Его открыли совсем недавно – в 2018 году.

Причиной ЧП называется неправильное проектирование объекта во время строительства.

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