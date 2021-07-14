В Киеве на Майдане произошел конфликт из-за флага России

Главное: В самом центре Киева группа молодых людей из Херсона разгуливала с флагом России. Когда к молодым людям подошли с просьбой убрать полотно, те ответили, что выступают за мир и дружбу народов.

Детали: В Киеве на Майдане Независимости молодые люди размахивали флагом России. Они были навеселе и рассказали, что приехали из Херсона. Об этом сообщает Telegram-сообщество Kievmap.

Когда к любителям «русского мира» подошли с просьбой убрать полотно, те ответили, что выступают за мир и дружбу народов. К слову, вместе с российским флагом они держали и украинский.

В результате прохожие все равно порвали триколор и напомнили об ответственности за пропаганду символики страны-агрессора.

В тему: В июне 2019 года в Полтавской области в городе Кременчуг проучили поклонника так называемого «русского мира», который разгуливал по улицам города в футболке с надписью «Крым — Россия».