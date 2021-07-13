Суровые николаевские туристы разгромили отельный номер в Коблево, протаранили машиной ворота и скрылись

Главное: В Коблево в одном из отелей туристы из Николаева разгромили номер. После этого они скрылись на собственном авто, полиция занимается их поисками.

Детали: В Николаевской области ищут туристов, которые разгромили номер в одном из отелей Коблево. После этого они на собственном авто протаранили ворота базы отдыха и скрылись, сообщает ТСН.

Видео последствий погрома и веселого отдыха в Сеть выложила владелица отеля. На нем видно, что в номере разбиты двери и рассыпан мусор.

Женщина рассказала, что отдыхающие вели себя нагло, ругались с персоналом, а когда администратор вызвал полицию, запрыгнули в авто и протаранили ворота.

Сейчас правоохранители устанавливают, что повлекло инцидент и разыскивают дебоширов. Известно, что они приехали на отдых из Николаева.

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