В Италии водитель автобуса спас из огня десятки детей

Главное: В Италии загорелся автобус с детьми. Их спас сам водитель.
Детали: В итальянской провинции Лекко недалеко от озера Комо произошло ЧП. Тут горел автобус с детьми, которые ехали на отдых в летний лагерь.
Уже появилось видео с места инцидента.
К счастью, никто не пострадал: сам водитель вытащил из огня 25 детей и спас их.
Стоит отметить, что пожар произошел в тоннеле.
Правоохранители говорят, что огонь вспыхнул из-за лопнувшей шины.
Позже приехавшие врачи оказали медицинскую помощь водителям трех машин, которые ехали за автобусом – те отравились продуктами горения.
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