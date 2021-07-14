В Италии водитель автобуса спас из огня десятки детей

Главное: В Италии загорелся автобус с детьми. Их спас сам водитель.

Детали: В итальянской провинции Лекко недалеко от озера Комо произошло ЧП. Тут горел автобус с детьми, которые ехали на отдых в летний лагерь.

Уже появилось видео с места инцидента.

К счастью, никто не пострадал: сам водитель вытащил из огня 25 детей и спас их.

Стоит отметить, что пожар произошел в тоннеле.

Правоохранители говорят, что огонь вспыхнул из-за лопнувшей шины.

Позже приехавшие врачи оказали медицинскую помощь водителям трех машин, которые ехали за автобусом – те отравились продуктами горения.

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