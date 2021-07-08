В Харькове спор о том, «чей Крым» закончился поножовщиной

Главное: Возле харьковского ресторана «Молодость» спор относительно оккупированного Крыма перерос в резню. Как следствие, один человек получил ранения, пришлось вызвать скорую.

Детали: В Харькове мужчина, заявлявший, что Крым является российской территорией, ранил ножом своего оппонента. Об этом сообщает в Телеграм «Труха Харьков», размещая соответствующее видео.

«Поножовщина началась на почве принадлежности Крыма», — говорится в комментарии.

На кадрах видно, что мужчина показывает полицейским окровавленную руку, а потом и своего обидчика, стоявшего в компании с другими мужчинами.

На другом видео пострадавший идет по улице и говорит, что «крымнашист» сепаратист.

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