В Харькове спор о том, «чей Крым» закончился поножовщиной

Главное: Возле харьковского ресторана «Молодость» спор относительно оккупированного Крыма перерос в резню. Как следствие, один человек получил ранения, пришлось вызвать скорую.
Детали: В Харькове мужчина, заявлявший, что Крым является российской территорией, ранил ножом своего оппонента. Об этом сообщает в Телеграм «Труха Харьков», размещая соответствующее видео.
«Поножовщина началась на почве принадлежности Крыма», — говорится в комментарии.
На кадрах видно, что мужчина показывает полицейским окровавленную руку, а потом и своего обидчика, стоявшего в компании с другими мужчинами.
На другом видео пострадавший идет по улице и говорит, что «крымнашист» сепаратист.
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