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Названы популярные украинские курорты, которые страдают от нашествия змей

Агата Кловская
08.07.21 14:49
174
Названы популярные украинские курорты, которые страдают от нашествия змей

Главное: На популярных украинских курортах увеличилось количество змей. Особое засилье пресмыкающихся на побережье Азовского и Черного морей было замечено путешественниками в средине июня.

Детали: Украинским туристам, которые планируют провести отпуск у моря, следует быть особо острожными. На самых многолюдных курортах Украины увеличилось количество змей, живущих на пляжах и у кромки воды.

Только в Запорожской области от укусов ползучих гадов в 2021 году пострадало уже 14 человек, сообщают «Комментарии».

Особое засилье пресмыкающихся на побережье Азовского и Черного морей было замечено путешественниками в средине июня. Внимательнее следует быть туристам, которые приехали в Урзуф, Мелекино, Приморск или Азовскую Ялту. Отдыхающие, столкнувшиеся с этой напастью, рекомендуют не ходить ночью по пляжам без фонарика, чтобы случайно не столкнуться со змеей. Также других украинцев просят быть аккуратными в проходах к пляжам через дикие заросли. Как объяснил отечественный зоопсихолог Сергей Клочко, украинцам следует не забывать, что не все змеи в нашей стране — ядовитые. И даже те, которые такими являются, вряд ли смогут своим укусом довести человека до летального исхода. Специалист говорит, что яд той же гадюки не является столь токсичным, чтобы человек умер. Однако такой риск имеется, а больше всего — у детей. К тому же, укус гадюки — весьма болезненный.

По словам Сергея Клочко, нельзя игнорировать подобные инциденты, поэтому в больницу после укуса змеи следует обратиться в обязательном порядке. Тем более, сейчас, во времена коронавируса.

«Смертельных случаев практически нет, но к врачу следует обратиться обязательно. У многих организм обессилен из-за коронавируса. Непонятно, как он может отреагировать еще и на укус гадюки», — подчеркнул специалист.

При этом зоопсихолог также акцентирует внимание на том, что отдыхающим следует усилить свою внимательность и бдительность. Дело в том, что змея вряд ли станет нападать первой, если не чувствует прямой угрозы от человека.

«Укусить змея может разве что, когда на нее наступят. Поэтому берите с собой палку и шевелите во время ходьбы траву, к примеру, чтобы змея смогла отползти от вас», — отметил Клочко.

Увеличение популяции пресмыкающихся в Украине Сергей Клочко связывает с тем, что возросло и количество грызунов. Однако спустя несколько лет эта цифра снова уменьшится: грызунов уничтожат змеи и птицы, а, значит, пропитания не будет хватить всем. При этом зоопсихолог просит украинцев не убивать змей. Эти животные помогают защитить урожай, т.к. борются с грызунами, которые без постороннего сдерживания способны уничтожить до 30% собранных за лето запасов. В Центре общественного здоровья отметили, что по состоянию на 30 июня по всей Украине было зафиксировано 30 обращений к медикам из-за укуса змеи (8 — за первый месяц лета). Обошлось без летальных случаев. В последний раз смерть из-за подобной причины была зафиксирована в 2018 году. Тогда за медпомощью за весь год обратилось 396 человек.

Для того, чтобы уберечься от укуса пресмыкающихся, нужно помнить несколько моментов:

— Места обитания змей — это леса, парки, поля, болота, степи и горы. Эти животные часто прячутся в рассохшихся пнях, под упавшими деревьями или камнями. Блуждая в подобной местности, не забудьте использовать палку, чтобы создать дополнительный шум рядом с собой — это поможет отпугнуть змею.

— Активность гадюк приходится на дневное время. Если вы заметили пресмыкающееся, аккуратно отойдите в сторону, по возможности не двигаясь резко. Сохраняйте минимальную дистанцию в 1,5-2 метра.

— Ловить змею (тем более, чтобы убить) категорически не рекомендуется. Именно в такие моменты, согласно статистике, люди чаще всего страдают от укусов.

— Если идете гулять в лес или поле, позаботьтесь о правильной одежде. Лучше всего от укусов змеи защитят высокие ботинки, в которые будут заправлены долгие штаны, сшитые из плотной ткани.

В тему: На Львовщине змея отправила в реанимацию ребенка.

Тэги: Украина, общество, курорт, море, змея, новости Украины

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