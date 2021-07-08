В Нацбанке рассказали, как всего за три шага проверить подлинность банкноты

Главное: В Нацбанке заявили, что выявить поддельную банкноту совсем не сложно. Проверить банкноту можно всего за три шага.

Детали: Поддельные банкноты украинской гривны можно быстро выявить за три шага. Как правило, проверка на подлинность заключается в проверке рельефа банкноты, наличия водяных знаков и элементов защиты с кинетическим эффектом. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Во-первых, нужно прочувствовать банкнотную бумагу, которая тактильно отличается от обычной бумаги, а также рельефность изображения с лицевой стороны. В частности, нужно ощупать надписи и изображения, а также фрагмент портрета.

Во-вторых, нужно проверить банкноту на свет. Здесь нужно проверить водяные знаки - при рассмотрении банкноты на свету проявляется портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.

Также таким способом можно проверить сквозной элемент (совмещенное изображение). При рассмотрении на свету все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают и дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

В-третьих, нужно изменить угол наклона банкноты. Здесь нужно проверить элементы защиты с кинетическим эффектом - при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а также наблюдается кинетический эффект - постепенные изменения и переходы цветов.

В тему: По итогам минувшего года в Украине увеличилось количество фальшивых купюр на один миллион банкнот. Чаще всего подделывали банкноты старого образца.