Молодой военнослужащий рассказал об издевательствах в воинской части в Одессе

Главное: Молодой военнослужащий одной из частей в Одессе обвинил своих сослуживцев в истязаниях и вымогательстве. В подтверждение он опубликовал фото руки с гематомами.

Детали: В Одессе 21-летний солдат, который проходит военную службу в местном 32-м полку, утверждает, что сослуживцы вымогают у него деньги. Как сообщает «Апостроф», по словам Кирилла Бурды, с некоторых пор в его жизни «возникла большая проблема по службе и не только».

«Сослуживцы начали вымогать у меня деньги, документы на жилье, в том числе командир подразделения, в котором я служу. Я обращался с этим всем в прокуратуру в Одессе. Я поехал на полигон — там меня начали гнобить, угнетать, требовать деньги», — заявил парень, опубликовав фото якобы результатов побоев.

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