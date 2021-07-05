Над популярным украинским курортом пронеслось воздушное цунами

Главное: В Запорожской области на популярном курорте в Приморском очевидцы стали свидетелями необычного явления. Над городом пронеслось воздушное цунами.

Детали: Под Запорожьем над курортным городом Приморском в воскресенье, 4 июля, пронеслось так называемое «воздушное цунами». Редкое природное явление удалось запечатлеть на фото и видео.

Как сообщают очевидцы, необычное облако образовалось во время грозы, после этого поднялся сильный ветер и Азовское море начало штормить.

Специалисты называют такое явление шкваловым воротом или shelf-cloud (грозовой вал). Оно образуется при высокой влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур.

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