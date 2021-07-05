В Киеве замечен свадебный кортеж, суммарная стоимость машин которого превышает миллион долларов

Главное: В Киеве праздновать чью-то свадьбу приехали на крутых машинах. Суммарная стоимость автомобилей в кортеже превышает миллион долларов.

Детали: На киевских улицах заметили впечатляющий свадебный кортеж. Праздновать свадьбу приехали на Rolls-Royce Cullinan и Wraith, также в кортеже можно заметить BMW X7, несколько Toyota Land Cruiser 200, сообщает topgir.

На этом фоне скромно смотрятся Toyota Camry, хотя, судя по мигалкам, это может быть автомобиль охраны.

Суммарная стоимость автомобилей в нем превышает миллион долларов.

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