Странное ДТП в Днепре: автомобиль трижды переехал женщину

Главное: В Днепре автомобиль трижды переехал женщину. Водитель сбежал.

Детали: Странное ДТП произошло утром понедельника, 5 июля, в Днепре. Тут водитель автомобиля «Славута» трижды наехал на женщину, передает «Информатор».

Ее госпитализировали.

Очевидцы говорят, что машина наехала на женщину, когда та переходила дорогу, протащив ее двадцать метров. После этого автомобиль сдал назад и еще дважды переехал пострадавшую.

После этого водитель скрылся с места аварии.

Транспортное средство полиция нашли на одной из соседних улиц: за рулем авто находился другой мужчина, а водитель сбежал.

Продолжается следствие.

В тему: В Днепре загорелась маршрутка.