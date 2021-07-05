Из-за непогоды Одесса ушла под воду

Главное: Из-за обильных дождей в Одессе оказались затопленными ряд улиц. Также плохо ходит транспорт.

Детали: Одесса ушла под воду после сильного ливня, который прошел в ночь на понедельник, 5 июля. Из-за непогоды затопило ряд улиц. Об этом сообщает местный Telegram-канал. Пользователи опубликовали в сети фото и видео последствий непогоды.

Отмечается, что затопило переулок Высокого, улицы Водопроводная, Балковская, Среднефонтанская, Армейская, Инглези, Приморская, Мельницкая, а также центр города. Там технических возможностей ливневой канализации оказалось недостаточно.

В связи последствиями ливня троллейбусный маршрут № 8 сократили до улицы Химической. На трамвайном маршруте № 20 временно работает маршрутное такси.

Согласно прогнозу погоды на сайте Укргидрометцентра, 5 июля в Одессе будет пасмурно и дождливо, возможен град. Ветер северный 5-10 м/сек, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/сек. Температура воздуха утром прогреется до +20 градусов, днем потеплеет до +25, вечером +23 градуса.

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В результаты обильных осадков в Сочи готовятся к возможному потопу. Местных жителей просят подготовить документы и вещи на случай эвакуации.