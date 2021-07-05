В Крыму жертвой потопа стала женщина

Главное: В Крыму произошло наводнение. Его жертвой стала женщина.
Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло наводнение. Большая вода пришла в село Албат.
Как пишут местные СМИ, во время потопа погибла женщина. Также сообщается о пострадавших.
Кроме этого в селе Куйбышево женщина пропала без вести.
Синоптики говорят, что тут выпало две месячные нормы осадков, после чего произошел сход двух селевых потоков, а реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов.
Всего подтопило более сотни домов. Произошла частичная эвакуация местных жителей.
Также во многих населенных пунктах исчезло электричество.
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