В Крыму жертвой потопа стала женщина

Главное: В Крыму произошло наводнение. Его жертвой стала женщина.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло наводнение. Большая вода пришла в село Албат.

Как пишут местные СМИ, во время потопа погибла женщина. Также сообщается о пострадавших.

Кроме этого в селе Куйбышево женщина пропала без вести.

Синоптики говорят, что тут выпало две месячные нормы осадков, после чего произошел сход двух селевых потоков, а реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов.

Всего подтопило более сотни домов. Произошла частичная эвакуация местных жителей.

Также во многих населенных пунктах исчезло электричество.

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