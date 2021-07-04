В центровом ресторане Запорожья застрелили человека

Главное: В Запорожье убили человека. В ресторане произошла стрельба.
Детали: Минувшей ночью в центре Запорожья произошло ЧП. В ресторане «Аристократ» застрелили человека.
Подробности сообщает местная полиция.
Информируется, что тридцатилетний мужчина получил ранение в область грудной клетки, после чего скончался на месте.
Уже возбуждено уголовное производстве по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Ведется следствие. Поиски стрелка, мотивы которого пока не ясны, продолжаются.
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